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Опубликована сводка заболеваемости коронавирусом в Казахстане

pravda.com.ua

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 877 112 случая, из них:

  • в Нур-Султане – 184,
  • в Алматы – 491,
  • в Шымкент – 126,
  • в Акмолинской области – 99,
  • в Актюбинской области – 93,
  • в Алматинской области – 221,
  • в Атырауской области – 55,
  • в ВКО – 126,
  • в Жамбылской области – 55,
  • в ЗКО – 62,
  • в Карагандинской области – 201,
  • в Костанайской области – 103,
  • в Кызылординской области – 51,
  • в Мангистауской области – 17,
  • в Павлодарской области – 175,
  • в СКО – 86,
  • в Туркестанской области – 47.

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Еще 2 381 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане — 167,
  • в Алматы — 823,
  • в Шымкенте — 7,
  • в Акмолинской области — 196,
  • в Актюбинской области — 28,
  • в Алматинской области — 102,
  • в Атырауской области — 215,
  • в ВКО — 238,
  • в Жамбылской области — 37,
  • в ЗКО — 23,
  • в Карагандинской области — 173,
  • в Костанайской области — 25,
  • в Кызылординской области – 52,
  • в Мангыстауской области — 25,
  • в Павлодарской области — 153,
  • в СКО — 79,
  • в Туркестанской области — 38.

Всего в стране с марта 2020 года выздоровели от COVID-19 810 681 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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