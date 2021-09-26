Опубликована сводка заболеваемости коронавирусом в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтверждено 877 112 случая, из них:
- в Нур-Султане – 184,
- в Алматы – 491,
- в Шымкент – 126,
- в Акмолинской области – 99,
- в Актюбинской области – 93,
- в Алматинской области – 221,
- в Атырауской области – 55,
- в ВКО – 126,
- в Жамбылской области – 55,
- в ЗКО – 62,
- в Карагандинской области – 201,
- в Костанайской области – 103,
- в Кызылординской области – 51,
- в Мангистауской области – 17,
- в Павлодарской области – 175,
- в СКО – 86,
- в Туркестанской области – 47.
Еще 2 381 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в Нур-Султане — 167,
- в Алматы — 823,
- в Шымкенте — 7,
- в Акмолинской области — 196,
- в Актюбинской области — 28,
- в Алматинской области — 102,
- в Атырауской области — 215,
- в ВКО — 238,
- в Жамбылской области — 37,
- в ЗКО — 23,
- в Карагандинской области — 173,
- в Костанайской области — 25,
- в Кызылординской области – 52,
- в Мангыстауской области — 25,
- в Павлодарской области — 153,
- в СКО — 79,
- в Туркестанской области — 38.
Всего в стране с марта 2020 года выздоровели от COVID-19 810 681 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области