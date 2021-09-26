Опубликована сводка заболеваемости коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 877 112 случая, из них:

в Нур-Султане – 184,

в Алматы – 491,

в Шымкент – 126,

в Акмолинской области – 99,

в Актюбинской области – 93,

в Алматинской области – 221,

в Атырауской области – 55,

в ВКО – 126,

в Жамбылской области – 55,

в ЗКО – 62,

в Карагандинской области – 201,

в Костанайской области – 103,

в Кызылординской области – 51,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 175,

в СКО – 86,

в Туркестанской области – 47.

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Еще 2 381 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане — 167,

в Алматы — 823,

в Шымкенте — 7,

в Акмолинской области — 196,

в Актюбинской области — 28,

в Алматинской области — 102,

в Атырауской области — 215,

в ВКО — 238,

в Жамбылской области — 37,

в ЗКО — 23,

в Карагандинской области — 173,

в Костанайской области — 25,

в Кызылординской области – 52,

в Мангыстауской области — 25,

в Павлодарской области — 153,

в СКО — 79,

в Туркестанской области — 38.

Всего в стране с марта 2020 года выздоровели от COVID-19 810 681 человек.

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