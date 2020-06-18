Опубликовано постановление главного санитарного врача Костанайской области

Я, Главный государственный санитарный врач Костанайской области Нечитайло В.С., в соответствии со статьями 7-1, 21, 148, 150 и 152 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 37-ПГВр «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 37-ПГВр) в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с решением оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Костанайской области с учетом складывающейся эпидситуации, на срок до 30 июня 2020 года включительно ввести следующие дополнительные ограничительные мероприятия:

1) установить санитарно – контрольные посты на трассе «Костанай – Ауеликоль – Сурган», «Костанай – Рудный», «Аркалык – Амантогай» с 00.00 часов 19 июня 2020 года;

2) запретить работу аттракционов и фонтанов, надувных конструкций (батутов);

3) запретить работу караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату-салонов, массажных салонов;

4) ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществлять по бронированию с 10:00 до 18:00 часов;

5) ограничить работу салонов красоты, парикмахерских, барбершопов с 10:00 до 18:00 только по записи;

6) ограничить работу образовательных центров, кружков, центров детского развития с 9:00 до 16:00 часов (заполняемость не более 15 человек в группе);

7) ограничить работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20:00 часов;

8) ограничить работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 16:00 часов;

9) в городах Костанай и Рудный с 20 июня 2020 года по 21 июня 2020 года запретить жителям посещение общественных мест: парки, скверы, набережные, пляжи, а также ограничить выход из дома лиц старше 65 лет.

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 24 от 01 июня 2020 года «О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области» внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 9) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«9) субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности строго соблюдать карантинные и ограничительные мероприятия согласно приложениям к ПГГСВ № 37-ПГвр, кроме того работу всех действующих объектов осуществлять в усиленном санитарно –дезинфекционном режиме:

— обеспечить персонал индивидуальными средствами защиты (масками, перчатками);

— на входе и выходе из помещений, зданий установить санитайзеры;

— не допускать посетителей, клиентов без масок;

— контроль соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров между людьми внутри и снаружи помещений;

— проведение влажной уборки не менее 2 раз вдень;

— соблюдение режима проветривания;

— максимально обеспечить условия для безналичного расчета за покупки и услуги (карты, приложения на телефоне).»;

2) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) Ограничить работу следующих объектов:

— ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществлять по бронированию с 10:00 до 18:00 часов;

— работу салонов красоты, парикмахерских, барбершопов с 10:00 до 18:00 только по записи;

— работу образовательных центров, кружков, центры детского развития с 9:00 до 16:00 часов (заполняемость не более 15 человек);

— работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20:00 часов;

— работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 16:00 часов;»;

3) подпункт 5) пункта 2 – исключить;

4) подпункт 7) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«7) запретить деятельность кинотеатров, театров для посещения зрителей, детских игровых центров и игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату салонов, массажных салонов, букмекерских контор, пришкольных лагерей, загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей «Лесная сказка», «Алтынгүл», «Болашак»), аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, бань и саун с числом посетителей свыше 20 одновременно, расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ, аттракционов, фонтанов, надувных конструкций (батутов);»;

5) подпункт 8) пункта 2– исключить;

6) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Руководителям территориальных Управлений Департамента КККБТУ Костанайской области при регистрации на объектах случаев заболеваний КВИ среди сотрудников, посетителей или воспитанников, обеспечить закрытие на карантин данных объектов постановлениями Главных государственных санитарных врачей соответствующих территорий.».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Напомним, решение об ограничении было принято сегодня на заседании оперштаба.

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