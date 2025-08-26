Налоговики получат сведения о банковских счетах казахстанцев
Министерство финансов разработало проект форм сведений о наличии банковских счетов и движении денег на этих...
Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области. Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп.
Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге. Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц или дроперов.
В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш.
Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.