В Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.

Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области. Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп.

Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге. Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц или дроперов.

В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш.

Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы.

Налоговики получат сведения о банковских счетах казахстанцев Министерство финансов разработало проект форм сведений о наличии банковских счетов и движении денег на этих...

Костанайцы накопили внушительные долги за тепло и воду Общая задолженность костанайцев и бюджетных организаций перед теплокомпанией превысила 980 миллионов тенге. По сравнению с...

Оптимизировать некоторые автобусные маршруты хотят в Костанае Речь идет об изменении графика их движения. Сегодня эту информацию озвучили на очередном аппаратном совещании...