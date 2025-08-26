 Ya Metrika Fast
Организаторам наркошопа суд Костаная вынес приговор

pixabay.com

В Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.

Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области. Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп.

Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге. Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц или дроперов.

В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш.

Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы.



