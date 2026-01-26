Власти города вынуждены за счёт бюджета устранять последствия градостроительных решений, принятых при согласовании строительства 19-этажного дома в центре города. Об этом заявил Марат Жундубаев.

«Мы теперь вынуждены за счёт бюджета делать карман — для парковки автомобилей, для высадки людей. Об этом тоже надо было думать изначально», — отметил он.

По словам Жундубаева, ключевая ошибка была допущена ещё в 2022 году, когда застройщику выдали архитектурно-планировочное задание.

«В 2022 году человек пришёл, АПЗ взял, ему утвердили, дали это АПЗ — и он начал строить. Это ошибка фатальная. Теперь мы выравниваем всю эту ситуацию», — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что сегодня власти сталкиваются с недовольством жителей и вынуждены вмешиваться в конфликт.

«Люди возмущаются — и те, кто выкупил жильё, и жители соседнего дома. Есть претензии по территории. Нам приходится вмешиваться и регулировать эти вопросы», — сказал Жундубаев.

Он также подчеркнул, что размещение 19-этажного жилого дома в центральной части города изначально было проблемным решением.

«В центре города 19-этажный дом — это, конечно, очень проблематично», — резюмировал он.

