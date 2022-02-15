Ошибочно перечисленные жительнице Костанайской области деньги банк должен вернуть — суд

Аулиекольским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску А. к ответчикам П. и к банку второго уровня о взыскании неосновательного обогащения, передает пресс-служба областного суда.

В суде установлено, что 6 октября 2021 года истец А. ошибочно перечислила на карточный счет ответчика П. сумму в размере 1000 000 тенге, у которой на тот момент была задолженность перед банком по договору банковского займа на общую сумму 489 897 тенге.

«При поступлении денежных средств на счет ответчика П. была списана сумма задолженности перед банком, а 11 и 12 октября 2021 года последней произведен возврат истцу А., а именно оставшейся суммы в размере 496 000 тенге. Имущество неосновательно приобретенное, должно быть, по общему правилу, возвращено неосновательным приобретателем, в связи с чем, с банка в пользу истца А. взыскана сумма в размере 504 000 тенге», -сообщается в информации пресс-службы облсуда.

В удовлетворении иска в части взыскания суммы с ответчика П. отказано.

С истца А. в пользу ответчика П. взысканы представительские расходы в сумме 50000 тенге.

Решение не вступило в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.