USD 431.8
EUR 489.1
RUB 5.76
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве —…

Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве — Токаев

Фото из архива

Vinkmag ad

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, в ходе которого он назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Поручения Токаева: регулирование цен и мораторий на повышение коммунальных тарифов

Ранее глава государства принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Поручения Токаева: регулирование цен и мораторий на повышение коммунальных тарифов
Следующая новость

Смогут ли казахстанцы с синим статусом сходить на рынок