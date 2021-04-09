Останки, погибшей в Костанайской области Виктории Курочкиной, предали земле

Виктория Курочкина пропала в сентябре 2017 года. Она вышла из дома в поселке Качар и не вернулась. 32-летняя Виктория Курочкина пропала днем 24 сентября. Она оставила двух своих несовершеннолетних детей дома и ушла в неизвестном направлении без мобильного телефона, сообщает alau.kz

Сестра погибшей Римма Рыжова ранее сообщила, что в 2019 году были найдены останки Виктории. Проведены экспертизы ДНК. Анализы сдавал брат погибшей. Экспертиза подтвердила родство. На протяжении нескольких месяцев семья не могла захоронить останки. На днях Римма Рыжова сообщила, что им вернули останки сестры, и они уже похоронили Викторию.

«Вот, вроде и пришли к финалу, сестра моя покоится с миром. Словами не передать что твориться в душе. Молодая, красивая, мама двоих детей… Мы всё надеялись что она найдётся, но итог печален. Какой-то изверг решил её судьбу. Оставил детей без матери. И мысли о том, что этот зверь останется безнаказанным не даёт покоя. Я каждый день молю бога, чтобы убийца моей сестры ни на день, ни на минуту не забывал, что он натворил, чтобы этот груз съедал его день за днём. Я очень надеюсь, что он раскаивается каждый день и совесть его не спокойна. Жизнь бумеранг. Пусть его накажут если и не по закону людскому, но высшие силы точно. Нам до сих пор сложно смириться с мыслью, что Викули нашей больше нет», — делится Римма.

Информацию о том, как продвигается расследование по данному делу, мы запросили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, полицейские сообщили, что останки пропавшей женщины обнаружены в высохшем водоёме.

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