«Отбасы банк» ужесточает требования по получению промежуточных займов

Согласно новшествам, чтобы получить ипотеку на льготных условиях в Отбасы банке, нужно иметь соответствующий оценочный показатель. Он формируется, исходя из истории накоплений клиента.

Если вкладчик разом вносит большую сумму денег, то ему придётся ждать, когда этот оценочный показатель вырастет. Сейчас срок ожидания доходит до 3-х месяцев.

«И в целях того, чтобы прививать населению культуру сбережений, чтобы люди копили свои деньги и получали кредит по самым низким ставкам, банк постепенно вносит дифференцированные ставки кредитования. На данный момент у нас, чтобы получить кредит, клиент должен достичь оценочного показателя в 2, 5 балла. Оценочный показатель — это условно дисциплина накопления нашего клиента, он должен накапливать, а ему оценочный показатель начисляется», — говорит начальник отдела КФ «Отбасы банк» Амир Искендиров.

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С 15 февраля следующего года оценочный показатель увеличивается до 5 баллов. Это означается, что деньги, при внесении 50 процентов от нужной суммы, должны пролежать в банке не менее 6 месяцев. При этом, ставки, отмечают в «Отбасы банке», по промежуточному займу понизятся до 6% — 8,5%. Сейчас они составляют от 6 до 10 % в зависимости от срока накопления на депозите и значения оценочного показателя. Чем они выше, тем ниже ставка по кредиту.

«Хотелось бы посоветовать нашим клиентам в связи с этими изменениями, заранее обдумывать планы по приобретению жилья, заранее планировать, заранее открывать депозит и начинать накапливать. Если клиент накапливал у него есть оценочный показатель. Не обязательно сразу 50 процентов класть, потом при кредитовании будет намного быстрее срок», — говорит Амир Искендиров.

Такие дифференцированные ставки вознаграждения по займам, в зависимости от значения оценочного показателя, будут применять по таким программам банка, как покупка первичного и вторичного жилья, земельного участка, на ремонт, модернизацию жилья и строительство, кредитование по проекту «Арендное жильё с последующим выкупом», «Свой дом» и ипотеке для военнослужащих

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