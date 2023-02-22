Отец и трое несовершеннолетних детей погибли на трассе

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21 февраля водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport на 938 км автодороги Самара — Шымкент выехала на встречку и допустила столкновение с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении.
29-летняя водитель Mitsubishi госпитализирована в ЦРБ Айтекебийского района.
Пассажиры, 31-летний глава семейства и трое несовершеннолетних детей, 2017, 2015 и 2020 г.р., от полученных травм скончались на месте ДТП.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Напомним, в Костанайской области погибла мама и двое её детей.