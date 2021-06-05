Отец несовершеннолетнего «гонщика» из Аркалыка публично извинился

Житель Аркалыка Сергей Буглов принес публичные извинения за инцидент с 14-летним сыном, который, управляя внедорожником, вынудил полицейских применить табельное оружие, сообщает Tengrinews.kz.

Отец мальчика пообещал, что такое больше не повторится, и всю ответственность за произошедшее он берет на себя.

«Я поступил по отношению к ребенку, участникам движения и пешеходам неправильно. Хотел бы перед всеми извиниться. Сотрудники ДПС все делали в рамках закона, не останови они меня, я не знаю, что было бы», — заявил 35-летний мужчина.

Ранее в Аркалыке полицейские устроили погоню с применением оружия за автомобилем, которым управлял подросток. В Сети появилось видео, снятое пассажирами авто. На кадрах видно, что рядом с мальчиком сидит мужчина, который выступает в роли инструктора. Для того чтобы остановить автомобиль, стражи порядка применили табельное оружие и прострелили заднее колесо внедорожника.

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