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Отец пропавшего юноши в Костанайской области записал видеообращение

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Данияр Жуванышев — отец пропавшего юноши записал видеобращение. 

«Прошу помощи у всех. У меня пропал сын. Он уехал на рыбалку и не вернулся 28 апреля. Ищем везде, ищем и не можем найти. Хочу обратиться ко всем людям. Помогите найти сына. Особенно прошу вышестоящие органы. Я уже не знаю куда обращаться. Помогите найти сына меого пожалуйста. Хочу обратиться к сыну. Возвращайся скорей, папа и мама, все соскучились. Не знаем что делать. Сынок, возращайся, мы тебя очень любим и ждем», — говорится в видеообращении.

Напомним, юноша пропал 28 апреля. 

 

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