Отключения электроэнергии начинаются с понедельника в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с 13 по 17 февраля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)

13 февраля с 10:00 до 18:00 — ИП Похваленный, ИП Манандян, ИП Мужневская, ИП Денисенко, ИП Омаров, ТОО «Бренд-Строй», ТОО «Милх», ТОО «Металлобаза», ТОО «СК «КВS», ИП Багиев, магазин «Уральский». Спальный сектор: ул. Уральская 37,37/1.

13 февраля с 10:00 до 13:00 — Частный сектор: ул. Кр. Кузнец 1-15, 3/1-3/17.

Читайте также: Почему в Костанайской области самое дорогое электричество

13 и 14 февраля с 10:00 до 19:00 — ИП Сусаренко, дачи «Текстильщик», реабилитационный центр «Амалия», детский сад «Академия радости», ГЭК – 20.

Частный сектор: ул. Кобланды батыра 45-61, ул. 1 Кустанайская 4-40, ул. 2 Кустанайская 28-64, 56/1-56/3,54,54а, ул. 3 Кустанайская 12-20,70,72, пер. 1 Кустанайская 1а,1б,2а,2б,12.

14 февраля с 10:00 до 13:00 — СТО по ул. Бородина 13. Частный сектор: ул. Железнодорожная 4-16, ул. Фролова 170-189, ул. Бородина 3-19.

промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)

15 февраля с 10:00 до 13:30 — ИП Буколов, ИП Чемерисов, ИП Искаков, ТОО «Комета»,ТОО «Дельта-С», ТОО «Полистерол», ТОО «Технополис», кафе «Чаша-Хаяма».

промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)

15 февраля с 13:30 до 17:30

ИП Жанабильев, ИП Кобак, ТОО «Агро-компани», ТОО «Евразия», ТД «Баян-Сулу»,

с 14 по 16 февраля с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Тепличный комбинат 2-10,12/1,12/2.

с 17, 20 и 21 февраля с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Козыбаева 199-274, 240/1-240/12, ул. Шипина 105-127, 110/1-110/14.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.