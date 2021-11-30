Отменят ли новогодние корпоративы в случае выявления «омикрона» в Казахстане

Санврачи подчеркнули, что введение дополнительных ограничительных мероприятий зависит не от выявления нового штамма, а от роста заболеваемости.

Первый вице-министр Марат Шоранов заявил, что конкретных рекомендаций по проведению корпоративов и новогодних мероприятий в Казахстане нет, передает Tengrinews.kz.

«Предстоящий месяц будет достаточно насыщен праздничными днями: новогодние дни, День независимости. Министерством здравоохранения уже даны четкие рекомендации в постановлении главного санитарного врача в зависимости от той зоны, в которой находится регион, в «красной», «желтой» или «зеленой», по количеству людей, которое можно запускать на мероприятия, в том числе праздничные, и так далее. Но конкретных рекомендаций по проведению корпоративов или новогодних мероприятий с нашей стороны нет и не планируется«, — сказал Шоранов в кулуарах правительства.

Он отметил, что Министерство здравоохранения призывает людей придерживаться правил и норм по количеству посетителей, которые прописаны в постановлениях главного санитарного врача.

«В рамках тех ограничений, которые установлены в постановлении главного санитарного врача, есть четкие конкретные критерии по количеству людей, посадочных мест для каждой зоны. Все должно проводиться в рамках этих правил. Когда вы говорите «массовое», вы должны понимать, что такое «массовое». Если Нур-Султан попадает в «красную» зону, срабатывают одни правила, если в «желтую», количество посадочных мест будет немного увеличено. Мы должны четко понимать, что вирус не выбирает людей ни по статусу, ни по статусу мероприятия. Вирус распространяется в любых условиях. Эти правила меняться не будут«, — заключил первый вице-министр здравоохранения.

Сегодня в правительстве объявили меры по недопущению завоза «омикрона». Будет ограничен въезд из 11 стран и приостановлено авиасообщение с Египтом.

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