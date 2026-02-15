В Казахстане вновь обсуждают реформу системы школьного оценивания. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что специальная комиссия рассматривает возможность отмены СОР (суммативного оценивания за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть), передаёт BAQ.kz со ссылкой на yk-news.kz.

В 2026 году действующая система сохранится, однако к следующему учебному году возможны изменения.

Инициатива депутатов и позиция министерства

В Министерстве просвещения подчеркнули, что обсуждение ведётся с расчётом на возможное внедрение обновлений к началу нового учебного года.

Как работает «обновлёнка»

С 2016 года школьники обучаются по обновлённой программе. Итоговая оценка за четверть формируется на основе 2–3 письменных работ, которые проверяются по «дескрипторам» — формальным критериям выполнения заданий. Предполагалось, что такая модель повысит прозрачность оценивания и улучшит качество знаний.

Недовольство педагогов и перегрузка учеников

На практике система вызвала критику со стороны учителей и родителей. Педагоги отмечают значительное увеличение нагрузки: на подготовку краткосрочного плана урока уходит более двух часов, большая часть времени тратится на оформление документации.

Кроме того, в конце четверти школьники одновременно сдают СОР и СОЧ по нескольким предметам, что приводит к перегрузке. Учителя также указывают на снижение мотивации к самостоятельной подготовке и формальный подход к групповым заданиям.

Нужна ли более глубокая реформа

Часть специалистов считает, что простая отмена СОР и СОЧ не решит проблему. По их мнению, необходим пересмотр учебных программ, содержания учебников и целей обучения.

Окончательное решение по возможным изменениям ожидается к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

