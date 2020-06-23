Отремонтированная тепломагистраль должна прослужить 30 лет

Ремонт теплотрассы на улице Карбышева продлится до начала сентября. Но Карбышева окажется не единственным местом, где этим летом проведут реконструкцию тепломагистрали, передает alau.kz

От кольца по улице Уральской до домов 25 и 27 по улице Карбышева приступили к ремонту теплотрассы. Рабочим предстоит заменить 1200 метров труб, которые не ремонтировали больше 30 лет. Причем обновленную тепломагистраль проложат под землей. Надземных труб на этом участке больше не будет, чтобы не портить эстетический вид города.

«Взамен существующей тепломагистрали будут применены новые трубы с предизолированной изоляцией, которые увеличат срок эксплуатации и соответственно износ, и сократит тепловые потери до 15 процентов»,- сообщил Нурлан Кошеков, заместитель главного инженера КТЭК.

К ремонту приступили в середине июня, хотя планировать работы начали еще в 2018 году. Тогда и внесли участок теплотрассы в трехгодичный план. Деньги на ремонт выделили из местного бюджета по программе модернизации городской системы теплоснабжения. А подрядчиком на объекте стала карагандинская организация «Центр-Котло-Сервис». Работы будут вести 3 бригады, которые должны завершить все до 1 сентября. Тогда же местным жителям подключат горячую воду. Из-за проводимого ремонта ее подачу прекратили в 25 домах на весь срок проводимых работ.

«Просим наших потребителей отнестись с пониманием к данным работам. Потому что эти работы направлены в первую очередь на улучшение, на обеспечение безопасности, безаварийного теплоснабжения. На данный момент заменим теплотрассу и на 25-30 лет, я так думаю, обеспечение теплоснабжения будет на допустимом уровне»,- обратился Нурлан Кошеков.

Этот ремонт тепломагистрали не станет единственным, который проведут этим летом. На подходе еще 3 объекта, где проведут замену труб.

«Вкратце если сказать это тоже улица Карбышева, проспект Абая и улица Базовая – второй вывод третьей котельной. На данный момент ведутся подготовительные работы, завоз необходимых материалов, оборудования, спец.техники. Мы уже начинаем подготавливать теплотрассу для передачи подрядным организациям»,- сообщил заместитель главного инженера КТЭК.

Ремонт этих 3-х объектов проведут по гос.программе Дорожной карты занятости. Соответственно финансирование реконструкции будет идти из республиканского бюджета. О начале проведения этих работ станет известно в июле.

Напомним, в связи с ремонтом отключена горячая вода

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