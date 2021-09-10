Отрезаны. Пенсионеры и школьники идут до ближайшей остановки несколько километров

Жители микрорайона Северный в селе Заречное, самой отдаленной его части, той, что к ближе к Боровской трассе, оказались отрезанными от транспортного сообщения. Дети не могут добраться до школы, пенсионеры до амбулатории.

Им приходится идти до ближайшей действующей остановки, по их словам, несколько километров.

«У нас стоят остановки, но они не функционируют. До рабочей — 1,5 — 2 км. То есть ребенку добираться до школы по оживленной трассе . Опасно, а там не ходят», — говорит жительница села Заречное Анара Мухаметкалиева.

Жители уже не раз обращались в местный акимат, в феврале этого года здесь запустили новый маршрут — номер 1 — это две маршрутки, которые идут через новые микрорайоны Заречного и Тобыла, но, опять-таки, в эту часть микрорайона они не заходят.

«Я живу за ипподромом, у меня внуки учатся в казахской школе, для детей это проблемы, у них же портфели по 6 кг, я считала шагомером — 2 км, такую тяжесть мне пенсионерке проблема дойти до остановки, давление попасть в амбулаторию не можем», — говорит жительница села Заречное Кунсулу Сартпаева.

В акимате Заречного сельского округа о проблеме, знают. В феврале этого года, отметил глава акимата, они запустили новый маршрут в тестовом режиме и уже несколько раз его меняли. Сейчас он будет вновь изменен.

«Переговоры ведутся с начальником ЖКХ, буквально несколько недель, поворот перед ипподромом, здесь каждый час в 7 часов 8, интервал он большой частный сектор, мало людей», — объяснил аким Заречного сельского округа Нургиса Исмагамбетов.

Помимо этого, по словам акима сельского округа, акимат планирует подать документы на субсидирование этого автобусного маршрута перевозчикам. Как оказалось, он пока считается убыточным, потому что люди, в основном, пользуются им лишь утром и вечером. Но, тем не менее, интервал движения здесь решили изменить и сделать его ежечасным. Планируется получить субсидии, чтобы облегчить работу перевозчиков. В таком формате маршрут должен заработать в конце сентября — начале октября.

На долгое ожидание автобусов пожаловались жители города Тобыл

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