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Отсрочку дали предпринимателям, которые работают на торговых рядах по улице Победы

Кадр из видео

Информация прозвучала на совещании. Так как предприниматели на улице Победы занимают по сути пешеходную часть, местные власти решили навести там порядок.

Договоры аренды у пяти бизнесменов истекли еще в 2022-ом году, у девяти истекут в сентябре этого года. Продлевать их не будут. Об этом сегодня говорили на совещании под руководством акима Костаная.

«Я предлагаю до марта месяца оставлять, как есть без продлений всяких. В апреле месяце мы приступим к реконструкции, вернее к ремонту пешеходной части. ЖКХ ее изучает, можете увидеть, сами посмотреть, там брусчатка пришла в негодность. Соответственно тротуар использовался не по назначению. Поэтому в марте месяце, апреле, мы начнем там соответственно работу проводить», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

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Без работы людей не оставят. Места для торговли им готовы предоставить здесь же, на территории зеленого базара. Поэтому время бесед и обсуждений, подытожил аким, закончилось.

«23 августа текущего года проведена беседа с администрацией рынка «Отау сауда». Со слов администратора рынка имеется возможность разместить на своей территории более 80 предпринимателей. Арендная плата для предпринимателей за одно торговое место составляет до 35 тысяч в месяц», -сообщила руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мира Казкеева.

Займутся и благоустройством рынка, расположенного в центре города по улице Гоголя. Его владелец за счет собственных средств проведет реконструкцию, демонтирует забор, приведет в порядок и киоски, которые расположены на территории.

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