Ожидается высокая пожарная опасность в Костанайской области

Прогноз погоды на 2 июля в Костанайской области озвучили синоптики КФ «Казгидромета».
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Днем 2 июля на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, юге области 15 м/с.
Читайте также: Какая нас ждёт погода в выходные? Прогноз на 2-4 июля
Днем на западе, северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.
В Костанае ожидается переменная облачность и погода без осадков. Температура ночью +9+11, днём +22+24 градусов.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: