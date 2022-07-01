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Ожидается высокая пожарная опасность в Костанайской области

Прогноз погоды на 2 июля в Костанайской области озвучили синоптики КФ «Казгидромета». 

Днем 2 июля на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, юге области 15 м/с.

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Днем на западе, северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанае ожидается переменная облачность и погода без осадков. Температура ночью +9+11, днём +22+24 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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