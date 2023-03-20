Озвучены предварительные итоги выборов в Мажилис

Как распределились голоса среди одномандатников, избиравшихся в Мажилис по одномандатным округам, рассказали на брифинге в Центральной избирательной комиссии, передает Tengrinews.kz.

Согласно данным ЦИК, результаты голосования сложились следующим образом:

Партия Amanat — 3 431 510 голосов или 53,90 процента;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 693 938 голосов или 10,90 процента;

Партия Respublica — 547 154 голоса или 8,59 процента;

Народная партия Казахстана — 432 920 голосов или 6,8 процента;

Партия зеленых «Байтак» — 146 431 голос или 2,30 процента;

Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 535 139 голосов или 8,41 процента;

Общенациональная социал-демократическая партия — 331 058 голосов или 5,2 процента.

Против всех проголосовало 248 291 человек или 3,9 процента казахстанских избирателей

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