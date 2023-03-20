Выборы по одномандатным округам: кто получил места в мажилисе

Как распределились голоса среди одномандатников, избиравшихся в Мажилис по одномандатным округам, рассказали на брифинге в Центральной избирательной комиссии, передает Tengrinews.kz.

По предварительным итогам ЦИК, в результате голосования наибольшее число голосов в своих округах набрали:

Округ №1 (Астана) — Даулет Турлыханов (кандидат от Amanat);

Округ №2 (Астана) — Даулет Мукаев (самовыдвиженец);

Округ №3 (Алматы) — Ермурат Бапи (самовыдвиженец);

Округ №4 (Алматы) — Ерлан Стамбеков (самовыдвиженец);

Округ №5 (Алматы) — Бакытжан Базарбек (самовыдвиженец);

Округ №6 (Шымкент) — Данабек Исабеков (кандидат от Amanat);

Округ №7 (Шымкент) — Болатбек Нажметдинулы (кандидат от Amanat);

Округ №8 (Область Абай) — Нуртай Сабильянов (кандидат от Amanat);

Округ №9 (Акмолинская область) — Айна Мусралимова (кандидат от Amanat);

Округ №10 (Актюбинская область) — Казыбек Алишев (кандидат от Amanat);

Округ №11 (Алматинская область) — Ардак Назаров (самовыдвиженец);

Округ №12 (Алматинская область) — Данияр Каскарауов (самовыдвиженец);

Округ №13 (Атырауская область) — Адиль Жубанов (кандидат от Amanat);

Округ №14 (Западно-Казахстанская область) — Абзал Куспан (самовыдвиженец);

Округ №15 (Жамбылская область) — Мукаш Искандиров (кандидат от Amanat);

Округ №16 (Жамбылская область) — Гульдара Нурумова (кандидат от Amanat);

Округ №17 (Область Жетысу) — Руслан Кожасбаев (кандидат от Amanat);

Округ №18 (Карагандинская область) — Кудайберген Бексултанов (кандидат от Amanat);

Округ №19 (Карагандинская область) — Арман Калыков (кандидат от Amanat);

Округ №20 (Костанайская область) — Еркин Абиль (самовыдвиженец);

Округ №21 (Кызылординская область) — Мархабат Жайымбетов (кандидат от Amanat);

Округ №22 (Мангистауская область) — Едиль Жанбыршин (кандидат от Amanat);

Округ №23 (Павлодарская область) — Амантай Жаркынбек (самовыдвиженец);

Округ №24 (Северо-Казахстанская область) — Еркебулан Мамбетов (кандидат от Amanat);

Округ №25 (Туркестанская область) — Кайрат Балабиев (кандидат от Amanat);

Округ №26 (Туркестанская область) — Уласбек Садибеков (кандидат от Amanat);

Округ №27 (Туркестанская область) — Темир Кырыкбаев (кандидат от Amanat);

Округ №28 (Область Улытау) — Ерболат Сатыбалдин (кандидат от Amanat);

Округ №29 (Восточно-Казахстанская область) — Лукбек Тумашинов (кандидат от Amanat).

Читайте также: Озвучены предварительные итоги выборов в Мажилис

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.