Выборы по одномандатным округам: кто получил места в мажилисе

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Как распределились голоса среди одномандатников, избиравшихся в Мажилис по одномандатным округам, рассказали на брифинге в Центральной избирательной комиссии, передает Tengrinews.kz.
По предварительным итогам ЦИК, в результате голосования наибольшее число голосов в своих округах набрали:
- Округ №1 (Астана) — Даулет Турлыханов (кандидат от Amanat);
- Округ №2 (Астана) — Даулет Мукаев (самовыдвиженец);
- Округ №3 (Алматы) — Ермурат Бапи (самовыдвиженец);
- Округ №4 (Алматы) — Ерлан Стамбеков (самовыдвиженец);
- Округ №5 (Алматы) — Бакытжан Базарбек (самовыдвиженец);
- Округ №6 (Шымкент) — Данабек Исабеков (кандидат от Amanat);
- Округ №7 (Шымкент) — Болатбек Нажметдинулы (кандидат от Amanat);
- Округ №8 (Область Абай) — Нуртай Сабильянов (кандидат от Amanat);
- Округ №9 (Акмолинская область) — Айна Мусралимова (кандидат от Amanat);
- Округ №10 (Актюбинская область) — Казыбек Алишев (кандидат от Amanat);
- Округ №11 (Алматинская область) — Ардак Назаров (самовыдвиженец);
- Округ №12 (Алматинская область) — Данияр Каскарауов (самовыдвиженец);
- Округ №13 (Атырауская область) — Адиль Жубанов (кандидат от Amanat);
- Округ №14 (Западно-Казахстанская область) — Абзал Куспан (самовыдвиженец);
- Округ №15 (Жамбылская область) — Мукаш Искандиров (кандидат от Amanat);
- Округ №16 (Жамбылская область) — Гульдара Нурумова (кандидат от Amanat);
- Округ №17 (Область Жетысу) — Руслан Кожасбаев (кандидат от Amanat);
- Округ №18 (Карагандинская область) — Кудайберген Бексултанов (кандидат от Amanat);
- Округ №19 (Карагандинская область) — Арман Калыков (кандидат от Amanat);
- Округ №20 (Костанайская область) — Еркин Абиль (самовыдвиженец);
- Округ №21 (Кызылординская область) — Мархабат Жайымбетов (кандидат от Amanat);
- Округ №22 (Мангистауская область) — Едиль Жанбыршин (кандидат от Amanat);
- Округ №23 (Павлодарская область) — Амантай Жаркынбек (самовыдвиженец);
- Округ №24 (Северо-Казахстанская область) — Еркебулан Мамбетов (кандидат от Amanat);
- Округ №25 (Туркестанская область) — Кайрат Балабиев (кандидат от Amanat);
- Округ №26 (Туркестанская область) — Уласбек Садибеков (кандидат от Amanat);
- Округ №27 (Туркестанская область) — Темир Кырыкбаев (кандидат от Amanat);
- Округ №28 (Область Улытау) — Ерболат Сатыбалдин (кандидат от Amanat);
- Округ №29 (Восточно-Казахстанская область) — Лукбек Тумашинов (кандидат от Amanat).
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