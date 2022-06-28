«Пандемия не закончилась». В Минздраве предупредили казахстанцев

За последние несколько дней в Казахстане выросло ежесуточное число заболевших коронавирусом.

О причинах роста заражения рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«На сегодня в мире и в стране повышается заражаемость коронавирусной инфекцией. Мы проинформированы об этом, держим связь с ВОЗ. Если помните, еще полгода назад мы говорили, что число заболевающих коронавирусом может увеличиться летом, к июлю-августу ситуация может ухудшиться. По нашим анализам, к этому времени подойдет срок действия первой поставленной вакцины», — пояснил Ержан Байтанаев.

Он уточнил, что сейчас в основном заражаются невакцинированные граждане и вакцинированные более года назад, не прошедшие ревакцинацию.

«Мы призываем всех граждан вакцинироваться и пройти ревакцинацию. Потому что единственный пусть приостановить болезнь — коллективный иммунитет. Многие люди думают, что пандемия закончилась, мы отменили все ограничения, все расслабились и не идут на ревакцинацию. Но это большая ошибка. Мы призываем каждого гражданина осознанно пройти вакцинацию или ревакцинацию, чтобы ситуация не ухудшилась«, — сказал официальный представитель Комитета санэпидконтроля.

По его словам, дефицита вакцины в Казахстане нет, гражданам доступны три вида вакцины: QazVac, Vero Cell и Pfizer. Все они предоставляются гражданам бесплатно.

Он уточнил, что болезнь не стала легче.

«Болеют так же, поступают в больницы, есть госпитализированные, есть тяжелые случаи и есть легкие случаи. Смертельных случаев сейчас нет», — сказал Байтанаев, уточнив, что у вакцинированных ранее болезнь протекает легче.

Напомним, в июне начало резко расти количество зараженных COVID-19. Если 13 июня за сутки врачи выявили всего 13 зараженных, то 26 июня суточный прирост составил 67 человек.