Паника из-за возможного дефицита продуктов в Казахстане: в Минторговли сделали заявление

В Министерстве торговли и интеграции РК сообщили, что запас социально значимых продуктов питания в стране составляет около полутора миллионов тонн, передаёт пресс-служба ведомства.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «В последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците отдельных продтоваров, в том числе сахара. Вызванный ажиотаж привёл к повышенному спросу и спекулированию отдельных продавцов на рынках. Министерства торговли и интеграции и Минсельхоз просят не поддаваться панике. Производство продуктов питания не прекращается, запасы систематически пополняются», – говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов. По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн социально значимых продуктов питания, в том числе муки – 145,1 тысячи тонн, сахара – 47,6 тысячи тонн, риса – 40,2 тысячи тонн, макарон – 21,3 тысячи тонн и 1 млн тонн овощной продукции, передает informburo.kz

«Сегодня в стране нет дефицита сахара. Производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются», – заверили в Минторговли.

В ведомстве сообщили о работе по ранее инициированным семи расследованиям по признакам антиконкурентных согласованных действий по повышению цен на социально значимые продукты питания в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, на производство удобрений – в Мангистауской области и Алматы.

«По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, завершены два расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и Жамбылской области – в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено восемь со снижением цены на продукцию (пять в Костанайской области и три – в СКО)», – говорится в сообщении.

Заключено семь актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на социально значимые продукты питания с 15 до 10% при их реализации.

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