Парень упал в колодец в районе Костанайской области

Фото ДЧС
Инцидент произошел утром 9 июня в селе Арке. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
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В 7:55 в ОЧС Камыстинского района поступило сообщение от участкового инспектора полиции села о том, что по улице Торговая в колодец упал человек.
Для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия выехал дежурный караул пожарной части №18 села Камысты. Все это время рядом с пострадавшим находились участковый инспектор полиции и местный фельдшер.
По прибытию выяснилось, что воды в колодце нет, а его глубина достигает 15 метров. На самом дне колодца лежал молодой человек. С помощью веревки камыстинские спасатели извлекли мужчину из колодца и передали сотрудникам районной скорой помощи.
По предварительному диагнозу врачей Камыстинской районной больницы пострадавший парень 2001 года рождения в результате падения получил перелом позвоночника и повреждение спинного мозга. Его экстренно направили в Костанайскую областную больницу.
Предварительной причиной падения является неосторожность пострадавшего.
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