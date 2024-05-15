Пассажир умер на борту авиарейса Костанай-Алматы: официальный комментарий FlyArystan

Мужчина, которому стало плохо на борту самолета авиакомпании FlyArystan, следовавшего из Костаная в Алматы, скончался, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Ранее мы писали, что сегодня на рейсе КС7141 по направлению Костанай-Алматы один из пассажиров почувствовал себя плохо вскоре после взлета. Пассажиры рейса сообщили, что борт совершил экстренную посадку в Астане.

Как пояснили в авиакомпании, бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни. Согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту. Затем, совместно с врачом, бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора, рассказали во FlyArystan.

«По решению командира, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Астаны для оказания медицинской помощи пассажиру. Бортпроводники авиакомпании продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт. К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира. Авиакомпания выражает искрение соболезнования родным и близким пассажира», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.