Пассажира разорвало на части. Подробности жуткой аварии в Тобыле, сообщили полицейские

Автокатастрофа произошла на улице Ленина. Сегодня подробности озвучили на специальном брифинге в ДП Костанайской области.

Жуткие кадры, которые рассылали в мессенджере WhatsApp, — это, как оказалось, последствия смертельной аварии. Полицейские рассказали, при каких обстоятельствах произошло ДТП в городе Тобыле Костанайской области, где пассажира разорвало от удара на части, передает tengrinews.kz

«Водитель 2002 года рождения, не имеющий права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при совершении маневра «обгон», совершил столкновение с автомашиной «Рено». В результате ДТП, пассажир «Хендай», которым управлял пьяный водитель, скончался на месте происшествия», — сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

Три пассажира автомобиля «Рено», двое из которых несовершеннолетние, были доставлены в медучреждение. Им всем назначили амбулаторное лечение. Водители обеих машин, по данным полиции, телесных повреждений не получили. На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, виден и автомобиль «Шкода». Как выяснилось, именно эту машину обгонял водитель «Акцента», и по данным полиции, не смотря на то, что она была задета, в ней никто не пострадал.

«На сегодня, на территории области зарегистрировано, с учетом этих, вчерашних, 56 ДТП, в которых погибло 19 человек, и 61 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, + наблюдается снижение общего количества ДТП на 8%», — сказал Виталий Цой.

Ранее сообщалось, что на месте ДТП погиб 25-летний пешеход, так как столкновение случилось на пешеходном переходе. Однако в полиции уточнили, что в ходе расследования выяснилось, что погибший — пассажир авто, которым управлял пьяный водитель.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.