Пассажирский автобус столкнулся с легковым авто в Костанае

13 августа в Костанае произошло две аварии. Подробнее о них рассказал командир взвода батальона патрульной полиции города Костаная Кажимурат Жумагазинов.

По словам полицейского, на пересечении улиц Бородина-Назарбаева произошло столкновение четырех автомобилей. Один из участников, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с тремя автомобилями.

Еще одна авария произошла на пересечении улиц Шипина -Бородина. Водитель автомобиля «Фолксваеген» совершил столкновение с автобусом. Есть двое пострадавших.

Также 13 августа автомобиль развернуло на 180 градусов в результате столкновения.

Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.

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