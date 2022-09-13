Педагог-стажёр. Такую квалификацию будут присваивать молодым учителям

Обязательное прохождение всеми педагогами тестирования на знание предмета и методики преподавания и последующая оценка портфолио учителя — такими были два этапа аттестации педагогов.

Республиканская рабочая группа разработала пакет предложений, которые призваны систему сделать более совершенной и упростить процедуру для тех, кто имеет большой стаж.

«Так предлагается педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа и уже имеющих категорию по новой системе аттестации освободить от прохождения квалификационного тестирования, они будут проходить второй этап аттестации — то есть сдавать портфолио. При этом если они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию, то аттестация будет проходить на общих основаниях», — сообщает и.о.руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования по Костанайской области Алёны Мальгаева.

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Также педагогов с 30-летним педагогическим стажем, но имеющих высшую или первую категорию по старой системе аттестации, предлагается освободить от квалификационного теста, если они переходят на категорию педагог-модератор. В этом случае они будут проходить только второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. Если же они захотят получить другие категории — придется проходить оба этапа.

«Второй этап аттестации также претерпит изменения. Количество документов будет значительно сокращено. Главными критериями при оценивании на втором этапе будут итоги анализа посещённого урока, прохождение педагогом курсов повышения квалификации. Планируется создать для каждого учителя в национальной образовательной базе данных электронное портфолио со всей актуальной информацией, откуда будут поступать данные при аттестации. Информация о качестве знаний учащихся также будет получена автоматически из информационных систем», — говорит Алёна Мальгаева.

Ждет новшества и молодых учителей, только начинающих свою педагогическую деятельность. Теперь им будут присваивать временную категорию педагог-стажер. Кроме того, продуманы и другие меры, которые помогут освоиться в профессии.

«Закрепление за молодым специалистом наставника. Разработка программы его профессионального развития, прохождение курсов, проведение lesson study, а по итогам программы педсовет будет принимать решение о присвоении категории «педагог» и продлении договора. Сроки аттестации решено не сокращать, а оставить прежними — раз в 5 лет», — сообщила Мальгаева.

Для тех, кто имеет стаж в профессии более 25 лет, министерство просвещения планирует учредить нагрудный знак «За верность профессии». Он будет присуждаться всем педагогам дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

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