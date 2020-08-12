Пеня в 300 тысяч. Еще на несколько костанайцев мошенники оформили онлайн кредит

Накануне мы рассказали историю жительницы Костаная Балсулу Алекеновой, на которую мошенники оформили онлайн кредит без ее ведома. Сделала это микрофинансовая организация в Нур-Султане.

После публикации материала, по словам Балсулу Алекеновой, только за один день нашлось еще пять костанайцев, которые также пострадали, как она, от рук мошенников.

«Полицейские установили, что в Костанае есть филиал этой микрофинансовой организации и должны были вызвать сотрудника, чтобы он также написал заявление. Непонятно, как они проделывают онлайн кредитование без подтверждения моей личности, подписи, видио. Потребовала договор, ничего мне не предоставляют. Когда вышла публикация, мне начали писать люди, о том, что стали жертвами такого же обмана. Среди них есть и два сотрудника полиции. Один из них узнал о кредите, только тогда, когда пошла в банк брать себе кредит. Сотрудники банка сообщили, что есть задолженность в размере 365 тысяч тенге, она написала заявление, но так и не удалось установить личность мошенника и ей пришлось оплатить кредит, так как у нее была заблокирована зарплатная карта, а ей нужно на что-то жить. Второй сотрудник сейчас участвует в судебных разбирательствах, но до сих пор ничего не решено. Были девушки, которые также пострадали от обмана, их дела тянутся еще с 2018 года»,- говорит Балсулу Алекенова.

Балсулу считает, что микрофинансовые организации намеренно оформляют онлайн кредиты на иногородних, так как знают, что не все могут приехать в Нур-Султан или Алмату, чтобы судится с мошенниками.

«Я отправила возражение на имя нотариуса, которая прислала мне исполнительную надпись. Нотариус трубку до сих пор не берет, как будто прячется от меня. Такое ощущение, что они работают в общей связки с этими организациями. Многие люди не хотят заморачиваться. Очень много волокиты, везде просидеть в очередях. Проблема, что в Казахстане можно легко оформить онлайн займ, это все стало массово. А люди платят за кого-то кредиты»,-сказала Балсулу Алекенова.

Асель Искакова из Костаная попала в аналогичную ситуацию еще в 2018 году. В конце сентября ей стали звонить из микрофинансовой организации и сообщать, что она имеет три займа. Но на тот момент, она подумала, что это просто мошенники, которые хотят завладеть ее банковской картой. О таких она знала не по наслышке, так как сама работала сотрудником банка.

«Микрофинансовая организация в Алмате оформили на меня три займа. Два по 15 тысяч тенге и один на 60 тысяч тенге. Как выяснилось позже, деньги поступили на счет Казпочты. Такого счета у меня никогда не было. Обратилась с заявлением в полицию, за это время сменялось много следователей, дело не движется. Писала жалобу в прокуратуру на сотрудников полиции. На данный момент с учетом пени обращая сумма задолженности составляет около 300 тысяч. Сейчас арестовали мой счет и будут удерживать 50% от заработной платы, хотя у меня ипотека, маленький ребенок. Но главное, что моя кредитная история уже испорчена. Арест на счет по решению нотариуса не приостановили, не понятно на каких основаниях, ведь еще не окончено производство суда и я оказалась потерпевшей»,- сказала Асель Искакова.

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