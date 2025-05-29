Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности.

Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения «OLX» и «Instagram». Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков. По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.

Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.

Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге. Это шесть частных домов, три автомашины «TANK 500», «TOYOTA CAMRY», «MITSUBISHI FIGHTER». Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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