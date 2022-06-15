Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет

Можно ли перевести на свой пенсионный счет доставшиеся от умершего отца пенсионные накопления? Такой вопрос задал казахстанец на сайте ЕНПФ, передает zakon.kz.

Мне по наследству со счета умершего отца досталась сумма в 7 миллионов тенге. Могу ли я эти деньги внести на свой счет ОПВ в ЕНПФ, чтобы использовать их на пенсии вместе с начисленным на них инвестиционным доходом? – спросил мужчина.

Как пояснили в ЕНПФ, обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – деньги, которые подлежат в обязательном порядке уплате агентами (работодателями, индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой). Объектом исчисления ОПВ является ежемесячный доход работника.

«Унаследованные же пенсионные накопления не являются доходом работника. В связи с чем нельзя внести унаследованные деньги на свой индивидуальный пенсионный счет (ИПС) для учета ОПВ. Однако у вас есть возможность внести эту сумму на другой ИПС в виде добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые могут уплачиваться физическими лицами в свою пользу и по своей инициативе», — сообщили ЕНПФ.

Таким образом, внести в ЕНПФ сумму денег, полученную в наследство, можно только в качестве добровольных пенсионных взносов.

При этом открывать счет ДПВ не нужно, так как эта функция осуществляется на основании поступившего в ЕНПФ первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу третьего лица при перечислении взносов.

Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет ДПВ со дня поступления суммы первой суммы.

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