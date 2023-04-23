Пенсионный возраст, выплаты, взносы. Новый Социальный Кодекс о пенсионном обеспечении казахстанцев.

Одна из глав Социального Кодекса РК посвящена пенсионному обеспечению казахстанцев, передает zakon.kz

Так, граждане Республики Казахстан, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики, имеют право на пенсионное обеспечение в виде:

государственной базовой пенсионной выплаты;

пенсионных выплат по возрасту;

пенсионных выплат за выслугу лет;

пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда;

пенсионных выплат из добровольного накопительного пенсионного фонда;

страховых выплат из страховых организаций по договорам пенсионного аннуитета.

Лицам, одновременно имеющим право на назначение пенсионных выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет, назначается один из этих видов пенсионных выплат по их желанию.

Государство гарантирует пенсионное обеспечение:

гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, с сохранением установленного размера пенсионных выплат до 1 апреля 1999 года;

гражданам, имеющим право на пенсионные выплаты за выслугу лет и зарегистрировавшим это право до 1 января 1998 года в органах, назначающих или осуществляющих пенсионные выплаты за выслугу лет.

Размер минимальной пенсии является минимальным социальным стандартом в сфере социального обеспечения в соответствии с настоящим Кодексом.

Оговаривается, что ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Социальный кодекс предусматривает, что с 2028 года пенсионный возраст женщин снова будет поэтапно повышаться до 63 лет.

Так, назначение пенсионных выплат по возрасту производится:

с 1 июля 2001 года — мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по достижении 58 лет.

При этом назначение пенсионных выплат по возрасту женщинам производится:

с 1 января 2018 года — по достижении 58,5 лет;

с 1 января 2019 года — по достижении 59 лет;

с 1 января 2020 года — по достижении 59,5 лет;

с 1 января 2021 года — по достижении 60 лет;

с 1 января 2022 года — по достижении 60,5 лет;

с 1 января 2023 года — по достижении 61 года;

с 1 января 2028 года — по достижении 61,5 года;

с 1 января 2029 года — по достижении 62 лет;

с 1 января 2030 года — по достижении 62,5 лет;

с 1 января 2031 года — по достижении 63 лет.

Документ также устанавливает порядок социальной защиты лиц, потерявших кормильца, выплат на погребение.

Кроме того, определяет кто и как выплачивает социальные отчисления и пенсионные взносы.

Отдельно оговаривается ответственность за нарушение законодательства республики о социальной защите. В том числе устанавливается ответственность плательщика за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений, агента за несвоевременное удержание и перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Документ также предусматривает государственный контроль в сфере социальной защиты.

Напомним, Президент подписал Социальный кодекс Республики Казахстан

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