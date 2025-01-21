После новогодних праздников операторы связи начали процедуры для повышения тарифов в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек, передает informburo.kz

Он отметил, что министерство не имеет прямых рычагов влияния на тарифы в соответствии с Предпринимательским кодексом.

«Единственное, что мы с операторами проводим переговоры по этим тарифам, по их повышению. Собственно, в конце года, просто перед Новым годом мы договорились, чтобы чуть-чуть населению поднять настроение, чтобы перед Новым годом не было повышений тарифов. Мы договорились о том, что повышений не будет. Операторы своё слово сдержали, но после Нового года они начинают свои процедуры повышения тарифов. Естественно, что нам как регулятору на этом рынке не нравится эта политика операторов связи», – сказал Оразбек в кулуарах правительства.

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Поэтому министерство совместно с антимонопольщиками проводит различные процедуры и расследования для выявлению возможных сговоров на рынке.

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