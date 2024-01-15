Переход казахстанцев на наличный расчет будет временным – эксперт

Проблема все же именно в отсутствии доверия к налоговой системе. Таким мнением с LS поделилась консультант департамента прикладных исследований AERC Евгения Пак.

Отказ части отечественных предпринимателей от безналичных платежей в Казахстане — одна из широко обсуждаемых тем сегодня. Евгения Пак считает, что общественное напряжение будет временным и не приведет к отказу от безналичных платежей.

Она привела данные Национального банка, по которым видно, что на 1 декабря 2023 года объемы транзакций по картам составили 15,3 трлн тенге. Из них операции в безналичной форме – 13,3 трлн тенге (86,9%), а в наличной – 2 трлн тенге (почти 13,1%).

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«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество безналичных транзакций (по объему, в тенге) выросло на 30,2%. Поэтому как минимум до декабря 2023 года не приходится говорить о росте наличных расчетов. Если же такие тенденции действительно происходят, то мы это увидим только позже – в статистике, а сейчас нельзя говорить голословно о росте наличных расчетов. Но отмечу, что если произойдет рост доли наличных расчетов, то вряд ли он будет значительным: безналичные расчеты, на мой взгляд, останутся доминирующими», – ожидает она.

При этом Пак сомневается, что казахстанцы перейдут на наличные.

«Надо, чтобы все привыкли и уже позже осознали, что декларирование – это нормально. Это то, что позволит обеспечить большую адресность многих госпрограмм, ведь мы будем видеть более точное положение дел у домохозяйств и предпринимателей. Мы ведь хотим видеть рациональное использование бюджетных средств, адресные социальные программы. А это невозможно без данных о том, кто какими доходами располагает», – пояснила Пак.

Отметим, что если траты казахстанцев окажутся больше официального заработка, то им придется объяснять налоговым службам, откуда взялись эти деньги. В ином случае физлицу придется заплатить индивидуальный подоходный налог – 10%, что заметно больше платежа для ИП на упрощенке (3%).

Ситуация для него может стать хуже, если выяснится сокрытие личных доходов. Тогда предусматривается штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП). В случае повторного нарушения размер наказания составит уже 300% (пункт 2 статьи 275 КоАП).

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