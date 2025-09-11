В Казахстане приостановят приём заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Ограничения вступят в силу с 15 сентября, передаёт Tengrinews.kz.

«Уведомляем вас о том, что с 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов. Заявки поданные до этой даты будут отработаны в штатном режиме», — сообщили в «Отбасы банке».

О дате возобновления приема заявок по использованию пенсионных излишков на лечение зубов банк сообщит дополнительно.

Ранее в «Отбасы банке» сообщили, что казахстанцы направили из своих пенсионных накоплений на стоматологические услуги 435,1 млрд тенге. При этом 98% этой суммы пришлось на протезирование и имплантацию.

Проверка выявила многочисленные фиктивные схемы. Так, некоторые стоматологии «обслуживали» по 70 и более пациентов в день, что физически невозможно. В ряде случаев клиенты вообще не посещали клиники, а передавали свои ЭЦП посредникам. В документах обнаруживались поддельные заключения врачебных комиссий и шаблоны, которые легко редактировались.

Нередко пациентам ставили абсурдные диагнозы. Например, 21-летнему молодому человеку указали «полную адентию» (отсутствие зубов), при этом ему якобы рекомендовали чистку и установку брекетов.

Кроме того, банк отметил крайне низкую налоговую нагрузку у ряда ведущих клиник. При доходах в 91 млрд тенге за счёт средств ЕНПФ они заплатили всего 63 млн налогов (0,07%). По мнению специалистов, это подтверждает массовую фиктивность оказанных услуг.

