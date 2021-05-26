Перелёт в 300 000 тысяч тенге. Открыть сухопутные границы просят казахстанские депутаты

Депутаты фракции партии «Nur Otan» Альберт Рау, Екатерина Смышляева, Самат Акишев, депутат от Народной партии Александр Милютин направили запрос заместителю премьер-министра РК Ералы Тогжанову, передает alau.kz

«Уважаемый Ералы Лукпанович! Наш депутатский запрос связан с многочисленными обращениями сограждан по поводу ограничений в пересечении сухопутных границ с странами – членами Евразийского экономического союза. Для большинства казахстанцев и их гостей они все еще остаются закрытыми. Да и тем, кому удалось получить разрешение, приходится непросто, часами доказывая на пункте пропуска свое право на проезд, родственные отношения. А чего стоит старикам, маленьким детям и людям с вещами пеший переход между пограничными пунктами! При этом постоянно меняющиеся и не согласованные между странами- участницами правила создают серьезную социальную напряженность в обществе», — говорится в депутатском запросе.

По словам депутатов, сложившаяся ситуация позволяет развиваться теневому рынку услуг по пересечению границы. Так, правоохранительными органами неоднократно выявлялись факты выдачи поддельных медицинских направлений. Грузовые автомобили берут пассажиров под видом напарников за приличную плату. Появились мошенники, которые «переведут вас через границу», если выслать им на вацап свое фото, пункт перехода и оплату.

«Гражданам трудно понять почему можно пересекать границу авиатранспортом, а на остальные больше года действуют ограничения. При этом авиакомпании продают билеты, на которые людям приходится брать кредиты. Например, авиаперелет из Нур-Султана до Москвы за месяц до даты вылета стоит 250-300 тысяч тенге. Но даже при завышенной их стоимости наблюдается острый дефицит прямых рейсов. Люди больше года не могут увидеться с близкими, посетить могилы родных. Ограничения можно было понять в период дефицита тестов и отсутствия вакцины. Однако сегодня, когда идет массовая вакцинация, работает сеть аккредитованных лабораторий, установлены стандарты безопасного поведения, найдены IT-решения для учета статуса пассажиров, почему-то границы Евразийского экономического союза, в том числе подразумевающего свободное перемещение людей, по-прежнему закрыты для большинства казахстанцев?», — отмечается в депутатском запросе.

Решением многих проблем должно было стать мобильное приложение «Путешествую без COVID — 19», которое является интегрированной базой данных о статусе граждан, созданное для упрощения их передвижения. На сегодня это приложение заработало для граждан Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России.

«По информации наших госорганов, Казахстан будет подключен к данной системе к концу июля, когда два месяца отпусков и школьных каникул уже закончатся. Неужели при нашем уровне цифровизации мы менее мобильны, чем соседние страны? В связи с вышеизложенным, просим Вас решить вопрос с партнерами по Евразийскому экономическому союзу по восстановлению прежнего порядка пересечения сухопутных границ для вакцинированных граждан и граждан с отрицательным ПЦР-тестом, оперативно доводить до населения актуальную информацию о правилах пересечения границ, своевременно синхронизировать соответствующие решения стран-участниц ЕАЭС, ускорить процедуру интеграции Казахстана в систему «Путешествую без Covid-19» для перемещения граждан по странам ЕАЭС в личных и деловых целях», — сказано в запросе депутатов.

Сегодня состоится прямой эфир пограничной службы КНБ РК, где казахстанцы могут задать свои вопросы по пересечению границы.

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