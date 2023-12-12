Переломы, разрывы, ожоги. О состоянии пострадавших в результате взрыва в Костанае, рассказали врачи

О состоянии пострадавших, который доставили после ЧП в Костанае, рассказали врачи. Четверо пострадавших, в возрасте от 30 до 40 лет, были госпитализированы в Костанайскую городскую больницу.

Состояние трех из них, по словам руководителя медучреждения, стабильное и улучшается.

«Который поступил пациент тяжелый, сегодня пришел в сознание, был снят с аппарата ИВЛ. Сознание ясное, контактен, разговаривает. То есть, все с положительной динамикой. У трех пациентов жизнеугрожающего состояния нет. Один, который находится в реанимации, еще риски и опасения есть. Травмы, в основном связанные с переломами конечностей, таза, разрывами, ушибами мягких тканей», — говорит и.о.главного врача Костанайской городской больницы Владимир Шатерников.

У двух пациентов есть ожоги лица и шеи 3-ей степени. Признаков обморожения нет ни у одного из них. Еще четверо пострадавших, не нуждаются в лечении, но наблюдаются врачами областной больницы.

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«У больного, который находится в реанимации, у него перелом правого бедра, перелом крыла подвздошной кости, то есть открытый перелом, в следствии падения, скорее всего, тяжелого предмета, либо стены. И, также у этого больного, перелом основания черепа, субдуральная гематома. Он был вчера прооперирован, гематома дренирована», — сообщил врач-травматолог Костанайской городской больницы Артём Тисленко.

Управлением полиции Костаная зарегистрировано уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц» Уголовного Кодекса Казахстана.

«Сегодня уже следственно-оперативная группа, совместно с ДЧС работают на закреплении следов преступления. Итоги и выводы будут сделаны по результатам соответствующих экспертиз, в том числе и о причинах взрыва, что послужило именно детонацией этого происшествия, по итогам уже будет ставиться вопрос о виновности тех или иных лиц», — говорит заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

Будут, как сообщают представители департамента полиции, выясняться и причины смерти погибших, и тяжесть увечий полученных пострадавшими.

Напомним, сегодня в 12.36 ч. предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси с площадью возгорания 5 квадратных метров, в результате которого произошло полное обрушение одноэтажного здания на предварительной площади 280 квадратных метров. Пожар локализован в 13 часов 25 минут и ликвидирован в 13 часов 52 минуты.

В работах по тушению пожара и поисково-спасательных работах было задействовано 263 сотрудников чрезвычайных служб и 61 ед. техники. Также были привлечены волонтерские группы «ДОС» и «красный полумесяц» «Регион 10».

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