Перенесли сроки отключения горячей воды в одном из микрорайонов Костаная

Опрессовку котельной №12, которая запитана под микрорайон Аэропорт, перенесли на сентябрь. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК».
«Вчера мы сообщили о начале опрессовки системы теплоснабжения и сегодня по графику под отключение горячего водоснабжения попадал микрорайон Аэропорт, но по многочисленным просьбам жителей микрорайона мы переносим сроки отключения горячего водоснабжения на сентябрь»,- пояснили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су»
Напомним, ранее был опубликован график опрессовки в Костанае.
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