Переселенцы отмечают положительные изменения в их жизни после переезда в Костанайскую область

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в Костанайскую область переселились 961 человек, в том числе 680 переселенцев из трудоизбыточных регионов Казахстана и 281 кандас, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает ortcom.kz

Всем переселившимся в регион оказаны меры государственной поддержки. Им выплачено 841,6 млн тенге, из них материальная помощь на переезд на сумму 222,6 млн тенге, на найм (аренду) жилья – на сумму 119,2 млн тенге, также 114 семьям выданы сертификаты экономической мобильности на сумму 499,8 млн тенге.

Из 286 трудоспособных переселенцев и 105 кандасов трудоустроены 381 человек, заняты предпринимательской деятельностью – 10 человек.

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В целом переселенцы и кандасы в регионе были трудоустроены на следующие вакансии: учитель казахского, английского языков, медицинский работник (врач, фельдшер, медицинская сестра), помощник воспитателя, строитель, повар, водитель, менеджер, машинист, помощник машиниста, артист, лаборант, зав. производством, проводник и др.

Одним из успешных примеров переселения является семья Худьяровых, которая отмечает положительные изменения в их жизни.

«Мы в 2020 году были включены в региональную квоту по переселению. Переехали из Жетысайского района Туркестанской области в село Щербакова Костанайской области», – рассказал глава семьи Шукур Худьяров.

Шукур по образованию учитель истории. По прибытию на новое место жительства он был трудоустроен в центр занятости акимата Алтынсаринского района ассистентом по назначению адресной социальной помощи. По его словам, несколько месяцев назад он был вынужден уволиться по семейным обстоятельствам.

Супруга Шукура Барно ранее работала лаборантом в средней школе, а сейчас находится в декретном отпуске. Она прошла обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» и защитила свой бизнес-проект. Летом семья Худьяровых стала обладателем гранта в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы в размере 1 млн 300 тыс. тенге для открытия бизнеса.

«Мы давно подумывали открыть фотостудию, на полученные деньги мы купили фотоаппарат, цветной принтер и начали брать заказы. Мы очень благодарны за такую помощь государства», – поделился Шукур.

В текущем году в рамках Нацпроекта из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 498 человек, в том числе 1 870 кандасов и 5 628 переселенцев. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки

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