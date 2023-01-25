Пересматривали документ о продлении учебного года уже пять раз — союз родителей РК

Против продления учебного года до 31 мая выступают родители костанайских школьников. В нормативно-правовой акт, который выносился на обсуждение, они просят внести изменения.

Пересматривали документ о продлении учебного года уже пять раз. Внимательно изучая его, родители приходят в негодование. По их мнению его убирают с сайта, потом загружают вновь не исправляя, лишь для того, чтобы обнулить число проголосовавших.

«Есть скрины в которых в четвертой версии этого злосчастного НПА под комментариями против слов «пилотные» и «другие», разработчики пишут комментарии что с проекта вот эти слова будут удалены. Пятая версия выходит с этими словами, то есть родители делают выводы, что обнуляется НПА не для того чтобы доработать проект, а для того чтобы скинуть счетчик», — отметила член РОО «Казахстанский союз родителей» Юлия Цай.

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В управлении образования с доводами согласились и отметили, на данный момент документ о продлении учебного года снова находится в разработке.

«Мы тоже следим, заходим на этот портал. «За» пять голосов на последний момент, «против» 199 голосов. И этот документ он уже не подлежит обсуждению, он снят потому что в него будут вносится изменения, его сейчас пересматривают», — говорит заместитель руководителя управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Бурное обсуждение вызвал и введенный с этого года новый курс «Глобальные компетенции», который преподают для учеников с пятого по девятый класс. Внедрен он как вариативная часть, оценок не ставят, но при этом посещать его нужно обязательно. Родители недовольны темами, которые изучают дети и считают, что многие из них дублируют уже существующие предметы.

«Против глобальных компетенций. Мы требуем просто убрать данный курс со школьной программы Казахстана», — сказала член РОО «Казахстанский союз родителей» Анна Белевцева.

По этому вопросу изменений в управлении образования родителям не обещали. Курс продолжат читать. При этом назывались школы, в которых из-за того, что дети не приходят на этот урок, его проводят на половине другого. То есть, например, 20 минут урока музыки отводится на «Глобальные компетенции». Это назвали недопустимым и взяли на контроль.

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