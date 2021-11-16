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Перестал работать номер «102» в Костанайской области

kapital.kz

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Информацию распространила пресс-служба ДП Костанайской области.

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«Уважаемые жители города Костанай!
Информируем вас о том, что экстренный номер вызова полиции «102» по техническим причинам 16 ноября до 14:00 не будет работать.
О совершенном преступлении или правонарушении можете сообщить через мобильное приложение «102», которое доступно для скачивания в AppStore и PlayMarket. Сообщение можно подать путем текстовых сообщений, аудио или видеозвонка.
В случае совершения преступлении или правонарушении можете сообщить через мобильное приложение «102», которое доступно для скачивания в AppStore и PlayMarket. Сообщение можно подать путем текстовых сообщений, аудио или видеозвонка»,-говорится в сообщении.

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