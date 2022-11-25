Перевод времени. Где и когда состоится встреча Архимеда Мухамбетова с населением Костанайской области?

Информация размещена на сайте акима области.

«Уважаемые жители области! Встреча акима Костанайской области с населением, по переводу времени и другим актуальным вопросам, состоится 3 декабря в 12.00 часов по адресу город Костанай, улица Маяковского 119, здание ДК «Мирас», — говорится в сообщении.

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