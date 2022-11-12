USD 462.01
EUR 474.44
RUB 7.67
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. «За» перевод времени или «Против». Голосование жителей Костанайской области!

«За» перевод времени или «Против». Голосование жителей Костанайской области!

На протяжении нескольких лет в Костанайской области идут разговоры о переводе времени в Костанайской области. 

Вопрос то и дело «всплывает». Группа костанайских активиство неоднократно поднимала и поднимает вопрос о переводе времени на час назад. На днях сообщили, что аким Костанайской области проведет встречу по данному вопросу с жителями Костанайской области.

Мы решили узнать мнение наших читателей и организовали голосование на нескольких площадках.

В наших группах

в «Одноклассниках»

в «ВКонтакте» 

В инстаграм 

Переходим по ссылкам и активно голосуем!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Надвигается непогода. Предупреждение для жителей Костаная