«За» перевод времени или «Против». Голосование жителей Костанайской области!

На протяжении нескольких лет в Костанайской области идут разговоры о переводе времени в Костанайской области.
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Вопрос то и дело «всплывает». Группа костанайских активиство неоднократно поднимала и поднимает вопрос о переводе времени на час назад. На днях сообщили, что аким Костанайской области проведет встречу по данному вопросу с жителями Костанайской области.
Мы решили узнать мнение наших читателей и организовали голосование на нескольких площадках.
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Переходим по ссылкам и активно голосуем!
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