«За» перевод времени или «Против». Голосование жителей Костанайской области!

На протяжении нескольких лет в Костанайской области идут разговоры о переводе времени в Костанайской области.

Вопрос то и дело «всплывает». Группа костанайских активиство неоднократно поднимала и поднимает вопрос о переводе времени на час назад. На днях сообщили, что аким Костанайской области проведет встречу по данному вопросу с жителями Костанайской области.

Мы решили узнать мнение наших читателей и организовали голосование на нескольких площадках.

В наших группах

Переходим по ссылкам и активно голосуем!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.