Переводы между матерью и сыном вызвали вопросы налоговой: что пошло не так

С 1 сентября 2025 года в Казахстане действуют обновлённые требования контроля мобильных переводов. Новые критерии позволяют банкам и финансовым организациям выявлять физлиц, чьи операции могут вызвать вопросы у налоговых органов, передает digitalbusiness.kz
Когда начинается проверка
Согласно правилам, под внимание попадают граждане, которые в течение трёх последовательных месяцев получают переводы от 100 и более разных отправителей. При этом общая сумма поступлений должна превышать 1 млн тенге.
Важно, что учитывается именно количество уникальных отправителей, а не число транзакций. Контроль запускается только при одновременном выполнении двух условий. Если соблюдается лишь один критерий, проверка не проводится.
Какие переводы не проверяют
В Министерстве финансов уточняют, что ряд операций не подпадает под мониторинг. К ним относятся:
— переводы между собственными счетами
— пополнение личной карты через банкоматы
— официальные выплаты (зарплаты и пособия)
— переводы между близкими родственниками
Такие операции считаются бытовыми и не вызывают интереса у налоговых органов.
Когда могут возникнуть вопросы
Несмотря на исключения, в отдельных случаях даже привычные переводы могут привлечь внимание. Например, если деньги регулярно переводятся между одними и теми же людьми «туда и обратно», это может быть расценено как обналичивание или дробление средств.
Юрист Чингис Оралбаев приводит пример: сын переводил матери крупные суммы, а затем она возвращала их обратно. Подобные схемы могут вызвать подозрения, особенно при высокой частоте операций и отсутствии комментариев.
Что советуют эксперты
Специалисты рекомендуют внимательно относиться к оформлению переводов. В частности, указывать назначение платежа и избегать регулярных операций без понятной цели.
Это позволит снизить риск проверок со стороны банков и налоговых органов и избежать возможных разбирательств.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.