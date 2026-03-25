Переводы между матерью и сыном вызвали вопросы налоговой: что пошло не так

С 1 сентября 2025 года в Казахстане действуют обновлённые требования контроля мобильных переводов. Новые критерии позволяют банкам и финансовым организациям выявлять физлиц, чьи операции могут вызвать вопросы у налоговых органов, передает digitalbusiness.kz

Когда начинается проверка

Согласно правилам, под внимание попадают граждане, которые в течение трёх последовательных месяцев получают переводы от 100 и более разных отправителей. При этом общая сумма поступлений должна превышать 1 млн тенге.

Важно, что учитывается именно количество уникальных отправителей, а не число транзакций. Контроль запускается только при одновременном выполнении двух условий. Если соблюдается лишь один критерий, проверка не проводится.

Какие переводы не проверяют

В Министерстве финансов уточняют, что ряд операций не подпадает под мониторинг. К ним относятся:

— переводы между собственными счетами

— пополнение личной карты через банкоматы

— официальные выплаты (зарплаты и пособия)

— переводы между близкими родственниками

Такие операции считаются бытовыми и не вызывают интереса у налоговых органов.

Когда могут возникнуть вопросы

Несмотря на исключения, в отдельных случаях даже привычные переводы могут привлечь внимание. Например, если деньги регулярно переводятся между одними и теми же людьми «туда и обратно», это может быть расценено как обналичивание или дробление средств.

Юрист Чингис Оралбаев приводит пример: сын переводил матери крупные суммы, а затем она возвращала их обратно. Подобные схемы могут вызвать подозрения, особенно при высокой частоте операций и отсутствии комментариев.

Что советуют эксперты

Специалисты рекомендуют внимательно относиться к оформлению переводов. В частности, указывать назначение платежа и избегать регулярных операций без понятной цели.

Это позволит снизить риск проверок со стороны банков и налоговых органов и избежать возможных разбирательств.

