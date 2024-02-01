Первые деньги поступили. ЕНПФ обратился к казахстанцам

По программе «Национальный фонд-детям» в ЕНПФ начислены первые целевые требования детям в возрасте до 18 лет и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет.

С 1 января 2024 года участниками программы стали все дети – граждане Казахстан, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года.

Общее количество участников программы — 6 919 131 ребенок. Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет. Это дети — рожденные с 1 января 2006 по 31 декабря 2006 включительно.

Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.

«Важно понимать, что это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям — участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет. Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия. Напоминаем, что целевые требования – это обязательства Правительства Республики Казахстан перед детьми до 18 лет — гражданами страны, формируемые в Национальном фонде ежегодно за счет 50% от инвестиционного дохода, рассчитываемого по ставке доходности, усредненной за последние 18 лет (предшествующих отчетному году). Средства, учитываемые как целевые требования, продолжат инвестироваться до 18-летия ребенка и ежегодно на них будет начисляться дополнительный инвестиционный доход», — говорится в сообщении ЕНПФ РК.

Согласно закону, право на использование целевых требований наступает только после достижения ребенком 18 лет. В год достижения ребенком 18-летия сумма накопленных целевых требований переводятся на целевой накопительный счет ребенка, открытый в ЕНПФ, для использования на жилье или образование.

Деньги, накопленные в ЕНПФ на целевых накопительных счетах детей, являющихся гражданами Казахстана и достигающих в текущем году 18 лет, называются целевыми накоплениями. Для того, чтобы использовать эти средства совершеннолетний участник программы может обратиться к уполномоченным операторам, открыв там банковский счет, на который из ЕНПФ будут перечислены в долларах США его целевые накопления. Список уполномоченных операторов, заключивших соглашение с ЕНПФ и работающих по программе «Нацфонд – детям», размещен на сайте enpf.kz.

Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на специально созданном сайте kids.enpf.kz. Здесь также можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы. Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.

Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить уже самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.

Количество участников целевых требований/целевых накоплений в разрезе полов и годов рождения:

год рождения пол муж жен всего 2006 156 003 148 812 304 815 2007 169 535 161 122 330 657 2008 187 098 177 706 364 804 2009 185 549 174 688 360 237 2010 189 443 179 762 369 205 2011 191 954 181 958 373 912 2012 194 720 186 028 380 748 2013 199 283 187 910 387 193 2014 204 706 194 048 398 754 2015 204 745 193 648 398 393 2016 206 255 193 580 399 835 2017 200 683 188 487 389 170 2018 204 014 192 501 396 515 2019 206 223 193 756 399 979 2020 219 068 205 488 424 556 2021 228 076 215 192 443 268 2022 210 091 198 141 408 232 2023 200 654 188 204 388 858 всего 3 558 100 3 361 031 6 919 131

«Важно знать, что полный список детей – участников программы ЕНПФ формирует ежегодно на основании официальных сведений из Государственной базы данных «Физические лица». Если ребенок включен в эту базу данных, он автоматически становится участником программы «Нацфонд – детям» и ему гарантированно будут начисляться целевые требования и инвестиционный доход за все годы участия в программе. Если ребенок по каким-то причинам отсутствует в Государственной базе данных «Физические лица» и по этой причине не был включен в список участников программы, но имеет право быть ее участником, то целевые требования начисляются за пропущенный период в полном объеме, включая инвестиционный доход в следующий календарный год», — сообщили в фонде.

В этом случае рекомендуем родителям (законным представителям) детей проверить:

наличие у ребенка документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, с 16 лет — удостоверение личности гражданина Республики Казахстан);

корректность и наличие в документе, удостоверяющем личность, реквизитов: Ф.И.О., дату рождения, ИИН, гражданство;

наличие, прикрепление и корректность сведений о детях в своем личном кабинете на портале egov.kz (на данном ресурсе будет представлена подробная выписка по целевым требованиям прикрепленного к родителю ребенка).

Если у ребенка:

отсутствуют документ, удостоверяющий личность, ИИН, то следует обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» по месту жительства (ЦОН);

отсутствует, не установлено или некорректно указано гражданство, то следует обратиться в миграционную службу по месту проживания.

После внесения необходимых корректировок в Государственную базу данных «Физические лица» целевые требования и инвестиционный доход ребенку полностью будут начислены в следующем году с учетом пропущенного периода.

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