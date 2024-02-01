Первые деньги поступили. ЕНПФ обратился к казахстанцам

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По программе «Национальный фонд-детям» в ЕНПФ начислены первые целевые требования детям в возрасте до 18 лет и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет.
С 1 января 2024 года участниками программы стали все дети – граждане Казахстан, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года.
Общее количество участников программы — 6 919 131 ребенок. Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет. Это дети — рожденные с 1 января 2006 по 31 декабря 2006 включительно.
Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.
«Важно понимать, что это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям — участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет. Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия. Напоминаем, что целевые требования – это обязательства Правительства Республики Казахстан перед детьми до 18 лет — гражданами страны, формируемые в Национальном фонде ежегодно за счет 50% от инвестиционного дохода, рассчитываемого по ставке доходности, усредненной за последние 18 лет (предшествующих отчетному году). Средства, учитываемые как целевые требования, продолжат инвестироваться до 18-летия ребенка и ежегодно на них будет начисляться дополнительный инвестиционный доход», — говорится в сообщении ЕНПФ РК.
Согласно закону, право на использование целевых требований наступает только после достижения ребенком 18 лет. В год достижения ребенком 18-летия сумма накопленных целевых требований переводятся на целевой накопительный счет ребенка, открытый в ЕНПФ, для использования на жилье или образование.
Деньги, накопленные в ЕНПФ на целевых накопительных счетах детей, являющихся гражданами Казахстана и достигающих в текущем году 18 лет, называются целевыми накоплениями. Для того, чтобы использовать эти средства совершеннолетний участник программы может обратиться к уполномоченным операторам, открыв там банковский счет, на который из ЕНПФ будут перечислены в долларах США его целевые накопления. Список уполномоченных операторов, заключивших соглашение с ЕНПФ и работающих по программе «Нацфонд – детям», размещен на сайте enpf.kz.
Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на специально созданном сайте kids.enpf.kz. Здесь также можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы. Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.
Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить уже самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.
Количество участников целевых требований/целевых накоплений в разрезе полов и годов рождения:
|год рождения
|пол
|муж
|жен
|всего
|2006
|156 003
|148 812
|304 815
|2007
|169 535
|161 122
|330 657
|2008
|187 098
|177 706
|364 804
|2009
|185 549
|174 688
|360 237
|2010
|189 443
|179 762
|369 205
|2011
|191 954
|181 958
|373 912
|2012
|194 720
|186 028
|380 748
|2013
|199 283
|187 910
|387 193
|2014
|204 706
|194 048
|398 754
|2015
|204 745
|193 648
|398 393
|2016
|206 255
|193 580
|399 835
|2017
|200 683
|188 487
|389 170
|2018
|204 014
|192 501
|396 515
|2019
|206 223
|193 756
|399 979
|2020
|219 068
|205 488
|424 556
|2021
|228 076
|215 192
|443 268
|2022
|210 091
|198 141
|408 232
|2023
|200 654
|188 204
|388 858
|всего
|3 558 100
|3 361 031
|6 919 131
«Важно знать, что полный список детей – участников программы ЕНПФ формирует ежегодно на основании официальных сведений из Государственной базы данных «Физические лица». Если ребенок включен в эту базу данных, он автоматически становится участником программы «Нацфонд – детям» и ему гарантированно будут начисляться целевые требования и инвестиционный доход за все годы участия в программе. Если ребенок по каким-то причинам отсутствует в Государственной базе данных «Физические лица» и по этой причине не был включен в список участников программы, но имеет право быть ее участником, то целевые требования начисляются за пропущенный период в полном объеме, включая инвестиционный доход в следующий календарный год», — сообщили в фонде.
В этом случае рекомендуем родителям (законным представителям) детей проверить:
- наличие у ребенка документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, с 16 лет — удостоверение личности гражданина Республики Казахстан);
- корректность и наличие в документе, удостоверяющем личность, реквизитов: Ф.И.О., дату рождения, ИИН, гражданство;
- наличие, прикрепление и корректность сведений о детях в своем личном кабинете на портале egov.kz (на данном ресурсе будет представлена подробная выписка по целевым требованиям прикрепленного к родителю ребенка).
Если у ребенка:
- отсутствуют документ, удостоверяющий личность, ИИН, то следует обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» по месту жительства (ЦОН);
- отсутствует, не установлено или некорректно указано гражданство, то следует обратиться в миграционную службу по месту проживания.
После внесения необходимых корректировок в Государственную базу данных «Физические лица» целевые требования и инвестиционный доход ребенку полностью будут начислены в следующем году с учетом пропущенного периода.