Первый день после вакцины. Как чувствует себя министр здравоохранения РК?

На своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой написал о своем самочувствии после полученной казахстанской вакцины, передает alau.kz

«Первый день после вакцинации. Чувствую себя хорошо, незначительная болезненность была в месте укола вечером, на утро исчезла. Всем здоровья и ждём на вакцинацию! Защитим себя и близких!», — написал Алексей Цой.

Напомним, глава минздрава вакцинировался в прямом эфире.