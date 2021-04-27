Первый день после вакцины. Как чувствует себя министр здравоохранения РК?

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На своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой написал о своем самочувствии после полученной казахстанской вакцины, передает alau.kz
«Первый день после вакцинации. Чувствую себя хорошо, незначительная болезненность была в месте укола вечером, на утро исчезла. Всем здоровья и ждём на вакцинацию! Защитим себя и близких!», — написал Алексей Цой.
Напомним, глава минздрава вакцинировался в прямом эфире.
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