Пешеход погиб на проспекте Абая в Костанае

Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 июля около 23:00 часов в Костанае на пересечении улиц Абая-Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

38 летний водитель автомашины Тойота совершил наезда на пешехода, мужчину, который пересекал дорогу в неустановленном месте. Он скончался на месте ДТП.

Водитель Тойоты двигался по направлению, с центра в сторону КЖБИ. По результатам освидетельствования он был трезв.

«Со слов водителя пешеход на дороге появился внезапно, после чего им были приняты меры к экстренному торможению. Однако наезда, избежать не удалось.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия. Окончательное процессуальное решение примет суд», — сообщили в пресс-службе ДП.

Как отметили в областном ведомстве, это уже 35-ый факт ДТП, с летальным исходом по области с начала текущего года. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 44 таких факта.

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения! Соблюдайте правила ПДД, водители будьте внимательны за рулем, снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, однако всегда помните что пешеход может появится на дороге внезапно. Пешеходы! Не ленитесь, переходите дорогу в установленных местах, помните, что автомобиль мгновенно остановиться не может. Всегда убедитесь в безопасности перехода, что все машины вас пропускают и только после переходите дорогу», — говорится в обращении ДП.

Напомним, 26 июля на трассе погиб пешеход.

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