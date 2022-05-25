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Пик магнитного шторма будет достигнут 25 мая: что делать метеопату

Фото из открытых источников

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Наверняка метеопаты уже ощутили приближающийся магнитный шторм. Его пик будет достигнут 25 мая.

На волне жутких колебаний несдобровать метеопатам. Как обычно бывает в такие неблагоприятные периоды, их организм сигнализирует, что что-то не в порядке, сообщает rsute.ru.

Майский затяжной магнитный шторм начался накануне, 24 числа. Вероятно, уже многие заметили перебои с мобильной связью, выход из строя электроприборов. Интенсивность геомагнитных колебаний будет разной. Они сильно ударят по самочувствию метеопатов.

Сколько продлится магнитный шторм, достигнув пика 25 мая
Организм метеопатов сигнализирует об изменениях в магнитной сфере Земли. Сразу после пробуждения утром присутствует ощущение, будто голова в тисках, болят глаза, самочувствие ниже среднего. Это последствия влияния магнитных бурь. Практически весь май 2022 года мы чувствуем себя «не очень».

Мощный и затяжной магнитный шторм начался вчера, 24 мая. Сегодня, 25 числа, он достигнет пика. Сила геомагнитных колебаний составит 5 баллов. Вплоть до 27 мая они будут меняться от 3 до 4 баллов. Относительно стабильной магнитная обстановка станет 28 мая.
Более половины населения земного шара в конце мая будут страдать из-за магнитного шторма. Прямо сейчас нужно принять меры борьбы с плохой симптоматикой.

Симптоматика влияния магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури – непредсказуемое космическое явление, следовательно, самочувствие метеопатов может ухудшиться внезапно. В такие дни:

  • возникает дискомфорт;
  • сбивается биоритм;
  • из-за бессонницы недосыпание становится регулярным;
  • пропадает желание чем-либо заниматься;
  • наблюдается вялость, угнетенное состояние;
  • чувствительность аллергиков усиливается;
  • «напоминают» о себе различные болезни;
  • возникает сильная и не проходящая мигрень;
  • поведение многих из нас становится непредсказуемым;
  • сложно контролировать эмоции;
  • трудно удовлетворить все свои желания;
  • усталость присутствует уже после пробуждения;
  • низкая работоспособность не позволяет сосредоточиться на определенных делах.

Майский магнитный шторм повлияет на работу всех систем – нервной, сердечной, сосудистой. У чрезмерно эмоциональных и мнительных людей расстройство ЦНС нередко перетекает в психическое. С такой симптоматикой можно набрать лишние килограммы.

Что делать метеопату во время магнитного шторма

В дни магнитного шторма метеопаты могут чувствовать себя значительно лучше, если:

  • умерят физическую нагрузку;
  • не будут волноваться по пустякам;
  • откажутся от тяжелой работы;
  • будут избегать контактов с раздраженными людьми;
  • не будут участвовать в спорах, разбирательствах;
  • научатся заранее планировать свой день;
  • будут своевременно принимать медикаменты;
  • поборют пагубные пристрастия;
  • откажутся от сомнительных предложений;
  • отменят все поездки;
  • составят рацион питания из полезных продуктов;
  • будут чаще гулять на свежем воздухе.

Период магнитного шторма неблагоприятен для ремонтных работ и строительства. В эти дни не рекомендуется назначать встречи, проводить переговоры и собеседования, нагружать себя делами. На работу и домой лучше ходить пешком. Организму навредят газировки и полуфабрикаты. Чувствовать себя с самого утра бодрым поможет зарядка. Желательно меньше пользоваться гаджетами

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