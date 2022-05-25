Пик магнитного шторма будет достигнут 25 мая: что делать метеопату

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Наверняка метеопаты уже ощутили приближающийся магнитный шторм. Его пик будет достигнут 25 мая.
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На волне жутких колебаний несдобровать метеопатам. Как обычно бывает в такие неблагоприятные периоды, их организм сигнализирует, что что-то не в порядке, сообщает rsute.ru.
Майский затяжной магнитный шторм начался накануне, 24 числа. Вероятно, уже многие заметили перебои с мобильной связью, выход из строя электроприборов. Интенсивность геомагнитных колебаний будет разной. Они сильно ударят по самочувствию метеопатов.
Сколько продлится магнитный шторм, достигнув пика 25 мая
Организм метеопатов сигнализирует об изменениях в магнитной сфере Земли. Сразу после пробуждения утром присутствует ощущение, будто голова в тисках, болят глаза, самочувствие ниже среднего. Это последствия влияния магнитных бурь. Практически весь май 2022 года мы чувствуем себя «не очень».
Мощный и затяжной магнитный шторм начался вчера, 24 мая. Сегодня, 25 числа, он достигнет пика. Сила геомагнитных колебаний составит 5 баллов. Вплоть до 27 мая они будут меняться от 3 до 4 баллов. Относительно стабильной магнитная обстановка станет 28 мая.
Более половины населения земного шара в конце мая будут страдать из-за магнитного шторма. Прямо сейчас нужно принять меры борьбы с плохой симптоматикой.
Симптоматика влияния магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури – непредсказуемое космическое явление, следовательно, самочувствие метеопатов может ухудшиться внезапно. В такие дни:
- возникает дискомфорт;
- сбивается биоритм;
- из-за бессонницы недосыпание становится регулярным;
- пропадает желание чем-либо заниматься;
- наблюдается вялость, угнетенное состояние;
- чувствительность аллергиков усиливается;
- «напоминают» о себе различные болезни;
- возникает сильная и не проходящая мигрень;
- поведение многих из нас становится непредсказуемым;
- сложно контролировать эмоции;
- трудно удовлетворить все свои желания;
- усталость присутствует уже после пробуждения;
- низкая работоспособность не позволяет сосредоточиться на определенных делах.
Майский магнитный шторм повлияет на работу всех систем – нервной, сердечной, сосудистой. У чрезмерно эмоциональных и мнительных людей расстройство ЦНС нередко перетекает в психическое. С такой симптоматикой можно набрать лишние килограммы.
Что делать метеопату во время магнитного шторма
В дни магнитного шторма метеопаты могут чувствовать себя значительно лучше, если:
- умерят физическую нагрузку;
- не будут волноваться по пустякам;
- откажутся от тяжелой работы;
- будут избегать контактов с раздраженными людьми;
- не будут участвовать в спорах, разбирательствах;
- научатся заранее планировать свой день;
- будут своевременно принимать медикаменты;
- поборют пагубные пристрастия;
- откажутся от сомнительных предложений;
- отменят все поездки;
- составят рацион питания из полезных продуктов;
- будут чаще гулять на свежем воздухе.
Период магнитного шторма неблагоприятен для ремонтных работ и строительства. В эти дни не рекомендуется назначать встречи, проводить переговоры и собеседования, нагружать себя делами. На работу и домой лучше ходить пешком. Организму навредят газировки и полуфабрикаты. Чувствовать себя с самого утра бодрым поможет зарядка. Желательно меньше пользоваться гаджетами
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