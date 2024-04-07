Пик паводков и вторая волна половодья ожидается в Казахстане

Сброс воды из Каратомарского водохранилища Костанайской области составляет 3250 кубометров в секунду, водохранилище наполнено на 99 процентов, работает в транзитном режиме, возможно увеличение объемов сброса. В самой Костанайской области продолжается половодье. Об этом на брифинге СЦК сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сотрудники министерства и акимата области сейчас совместно работают над пропуском воды.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 3820 кубометров воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 73,1 кубометра воды в секунду, Оба водохранилища наполнены на 100 процентов. В Северо-Казахстанской области продолжается половодье.

Читайте также: Эту весну мы запомним надолго! 80 домов «Колёсных рядов», супермаркет, садоводческие общества в Костанае затопило

«Отмечу, что министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сейчас находится там и регулирует пропуски воды. Астанинское водохранилище в Акмолинской области перешло в транзитный режим, сейчас из него сбрасывается 400 кубометров воды в секунду, прибывает столько же. Из Селетинского водохранилища Акмолинской области сбрасывается 150 кубометров воды в секунду. Объект наполнен на 99,4 процента», — сообщила Молдир Абдуалиева.

В Западно-Казахстанской области до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, в секунду там протекает 680 кубометров воды, по реке Дерколь уровень воды пошел на спад. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья.

По данным, которыми министр водных ресурсов и ирригации Нуржигитов обменивается с российскими коллегами, на сегодня сброс с Ириклинского гидроузла составляет 1680 кубометров в секунду, максимальная отметка была 4 апреля – 2600 кубометров в секунду.

«Сейчас работники Министерства водных ресурсов и ирригации вместе с коллегами из акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей работают над очисткой русла реки Жайык от ледяного покрова и исключением заторов для уменьшения подтоплений. Приток к Актюбинскому водохранилищу на сегодня стабилизировался. Объект наполнен на 97 процентов, сброс составляет 50 кубометров в секунду. Каргалинское водохранилище Актюбинской области работает в транзитном режиме. И сброс, и приток составляют 350 кубометров в секунду», — добавила Абдуалиева.

На водохранилищах Восточно-Казахстанской области пик паводка ожидается в начале следующей недели. Ожидаемый средний приток в Бухтарминское водохранилище составляет 1780-2720 миллионов кубометров, в Шульбинское водохранилище – 2380-3730 миллионов кубометров.

В связи с тем, что по реке Ертис ожидается приток воды, работники водного министерства и акимата области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей принимают меры для наиболее безопасного пропуска воды и обеспечения безопасности жителей.

На водохранилищах Карагандинской области прошел пик половодья, водохранилища переведены в транзитный режим, увеличение притоков не прогнозируется.

На сегодня основные усилия направлены на обеспечение безопасной работы всех гидротехнических сооружений и водохранилищ для регулирования стока рек и пропуска паводковых вод. На всех водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства и ведется ежечасный мониторинг водохозяйственной обстановки, ежечасно оперативные данные по сбросам с водохранилищ передаются в акиматы, ДЧС и оперштабы.

За счет регулирования стока рек водохранилищами минимизирован риск подтопления населенных пунктов, расположенных ниже створов водохранилищ Астаны и Карагандинской области.

«Учитывая время постройки сооружений, а также нынешнюю ситуацию на Сергеевском, Петропавловском и Каратомарском водохранилищах, министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым инициирован запрет на передвижение большегрузных автомобилей через мостовой переход по гребню плотины данных водохранилищ», — резюмировала официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.