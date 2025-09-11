Уважаемая Бекбусинова Айжан Тарановна!

Поздравляю Вас с Днём учителя! Сегодня особенно хочется сказать слова благодарности. Для меня Вы стали не просто педагогом, а настоящим проводником-человеком, который однажды зажёг свет на моей дороге и помог поверить в собственные силы. Я была ученицей школы-интерната города Рудного. Пришла туда робкой девочкой, у которой многое не получалось. Моё будущее казалось неясным, шаги- неуверенными, а оценки чаще всего держались где-то «на середине». Но именно Вы увидели во мне росток, который можно взрастить. Терпение и вера с Вашей стороны стали почвой и водой, благодаря которым я смогла вырасти и расцвести. Сегодня я с радостью говорю: из девочки, у которой в дневнике светились скромные «три звезды», я превратилась в ту, кто стремится сиять ярче и быть примером для других. Эти перемены- плод Вашего труда и доброты.

Дорогая Айжан Тарановна, именно Ваш урок стал для меня не только дорогой к знаниям, но и крыльями к будущему. Благодаря Вам я нашла вдохновение однажды самой стать учителем, чтобы так же верить в детей, давать им силы и помогать открывать их внутренний свет.

Благодарю Вас за мудрость, за тепло души и за ту силу, которую Вы дарите ученикам. Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем, здоровьем и благодарностью- ведь такие педагоги, как Вы, остаются в сердцах навсегда.

С любовью и уважением, ученица Зарина!

