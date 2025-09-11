 Ya Metrika Fast
USD 538.2 EUR 629.64 RUB 6.34

«Письмо учителю» — Бекбусинова Айжан Тарановна

— Сегодня, 14:52
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Бекбусинова Айжан Тарановна

pixabay.com

Уважаемая Бекбусинова Айжан Тарановна!

Поздравляю Вас с Днём учителя! Сегодня особенно хочется сказать слова благодарности. Для меня Вы стали не просто педагогом, а настоящим проводником-человеком, который однажды зажёг свет на моей дороге и помог поверить в собственные силы. Я была ученицей школы-интерната города Рудного. Пришла туда робкой девочкой, у которой многое не получалось. Моё будущее казалось неясным, шаги- неуверенными, а оценки чаще всего держались где-то «на середине». Но именно Вы увидели во мне росток, который можно взрастить. Терпение и вера с Вашей стороны стали почвой и водой, благодаря которым я смогла вырасти и расцвести. Сегодня я с радостью говорю: из девочки, у которой в дневнике светились скромные «три звезды», я превратилась в ту, кто стремится сиять ярче и быть примером для других. Эти перемены- плод Вашего труда и доброты.

Дорогая Айжан Тарановна, именно Ваш урок стал для меня не только дорогой к знаниям, но и крыльями к будущему. Благодаря Вам я нашла вдохновение однажды самой стать учителем, чтобы так же верить в детей, давать им силы и помогать открывать их внутренний свет.
Благодарю Вас за мудрость, за тепло души и за ту силу, которую Вы дарите ученикам. Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем, здоровьем и благодарностью- ведь такие педагоги, как Вы, остаются в сердцах навсегда.

С любовью и уважением, ученица Зарина!

Напомним, вы тоже можете написать письмо учителю. Все условия здесь. 

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и  в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм.  Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.