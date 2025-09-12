Этим письмом я хочу выразить свою благодарность моему учителю начальных классов Харченко Светлану Александровну.
Ведь именно она дала мне стержень, показала пример каким нужно быть человеком, и дала понять что я могу покорить в этой жизни все. Она обучала меня с 1-4 класс, и тогда я поняла что именно она подтолкнула меня на путь знаний. Вместе с ней я проходила трудности обучений, ставила рекорды по чтению слов в минуту, побеждала в конкурсах и олимпиадах, она была моим наставником. И я с гордостью говорю что моим учителем была именно она. Сейчас я обучаюсь в другой школе, но она до сих пор интересуется мною, узнает про мою учебу, и вместе со мной радуется моим победам. Когда я занимаю место в конкурсах или в олимпиаде, я понимаю чья это заслуга и кто мне дал верный путь. Дорогая Светлана Александровна, спасибо Вам большое что вы были моим учителем, именно Вы дали мне понять кто я, и к чему я должна стремиться. Вы дали мне стремление и вдохновения на новые мечты, вы всегда умели с каждым учеником найти выход, замечаете успехи и радуетесь с нами. Вы были со мной когда у меня были поражения, когда я проигрывала, но вы не давали мне опустить руки и дать понять что это только начало.
Спасибо большое Вам, вы человек с большой буквы.
ученица Молдашева Амели Асетовна, школы имени Әлихана Бөкейхана
( на данный момент является завучем в общеобразовательной школе имени Николая Островского Аулекольского района)
